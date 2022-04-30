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Романцев — о ситуации в «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»

Олег Романцев высказался о тренерской чехарде в московском «Локомотиве»
Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», рассказал «СЭ» о своем отношении к последним событиям в «Локомотиве».

— Из «Локомотива» сбежал немец Маркус Гисдоль. И клуб доверил команду Марвину Компперу, у которого нет ни лицензии, ни опыта. А Дмитрия Лоськова с Олегом Пашининым отправили в отставку. Вас это не удивило?

— Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак».У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь. А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Юрия Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов. А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше. И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома. А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему, уважаемый Дмитрий, меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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