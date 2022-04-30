Романцев отреагировал на желание Аленичева вернуться в «Спартак»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к словам Дмитрия Аленичева о желании вновь возглавить красно-белых.

— В одном из последних интервью Дмитрий Аленичев сказал, что мечтает когда-нибудь вернуться в «Спартак». Насколько для тренера рискованно входить одну реку дважды? Вот у Карпина в «Спартаке» это не получилось.

— По сей день вспоминаю, как великий Николай Петрович Старостин, который опекал меня, еще молодого тренера, не переставал говорить, что мечтает о том дне, когда за «Спартак» будут выступать только свои воспитанники. А уж тренировать должны только те, кто прошел через эту команду. Вот за второй вариант я по сей день голосую двумя руками. Потому, когда обсуждалась кандидатура очередного тренера «Спартака», я везде говорил, что им должен стать Аленичев, доказавший и у нас, и в Европе, что он личность. О чем, зная его порядочность, умение идти к цели и добиваться своего, нисколько не жалею. Что он еще раз подтвердил, пройдя с тульским «Арсеналом» от КФК до премьер-лиги. Да, не все получилось в «Спартаке», были срывы, но Дима не сдавался, строил свою команду. А на это нужно время, которого ему не дали. И то, что он был на верном пути, подтвердил выигрыш «Спартаком» долгожданного чемпионства. Но уже с итальянцем Каррерой, которому досталась команда, собранная Аленичевым.И то, что он сейчас заговорил о мечте вернуться в «Спартак», сделать его таким, в котором играл сам, меня радует и обнадеживает. Тем более что Дмитрий уже прошел испытание «Спартаком», после чего наверняка станет крепче и удачливей. Как, скажем, Унаи Эмери, который после «Спартака» выигрывал Лигу Европы, или Мурат Якин, потом возглавивший сборную Швейцарии. А «Лейпциг» с Доменико Тедеско сейчас на виду в бундеслиге. Что касается опасений по поводу двух заходов в одну реку, то Юрий Семин не побоялся вновь прийти в «Локомотив» и вернуть ему большие победы.