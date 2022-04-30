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Сегодня, 07:00

Романцев отреагировал на желание Аленичева вернуться в «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к словам Дмитрия Аленичева о желании вновь возглавить красно-белых.

— В одном из последних интервью Дмитрий Аленичев сказал, что мечтает когда-нибудь вернуться в «Спартак». Насколько для тренера рискованно входить одну реку дважды? Вот у Карпина в «Спартаке» это не получилось.

— По сей день вспоминаю, как великий Николай Петрович Старостин, который опекал меня, еще молодого тренера, не переставал говорить, что мечтает о том дне, когда за «Спартак» будут выступать только свои воспитанники. А уж тренировать должны только те, кто прошел через эту команду. Вот за второй вариант я по сей день голосую двумя руками. Потому, когда обсуждалась кандидатура очередного тренера «Спартака», я везде говорил, что им должен стать Аленичев, доказавший и у нас, и в Европе, что он личность. О чем, зная его порядочность, умение идти к цели и добиваться своего, нисколько не жалею. Что он еще раз подтвердил, пройдя с тульским «Арсеналом» от КФК до премьер-лиги. Да, не все получилось в «Спартаке», были срывы, но Дима не сдавался, строил свою команду. А на это нужно время, которого ему не дали. И то, что он был на верном пути, подтвердил выигрыш «Спартаком» долгожданного чемпионства. Но уже с итальянцем Каррерой, которому досталась команда, собранная Аленичевым.И то, что он сейчас заговорил о мечте вернуться в «Спартак», сделать его таким, в котором играл сам, меня радует и обнадеживает. Тем более что Дмитрий уже прошел испытание «Спартаком», после чего наверняка станет крепче и удачливей. Как, скажем, Унаи Эмери, который после «Спартака» выигрывал Лигу Европы, или Мурат Якин, потом возглавивший сборную Швейцарии. А «Лейпциг» с Доменико Тедеско сейчас на виду в бундеслиге. Что касается опасений по поводу двух заходов в одну реку, то Юрий Семин не побоялся вновь прийти в «Локомотив» и вернуть ему большие победы.

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Дмитрий Аленичев
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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