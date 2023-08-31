Романцев: «Когда «Зенит» покидали Азмун и Дзюба, его атакующая мощь не снижалась, и он выгрызал очередное чемпионство»

Романцев поделился мнением о том, будет ли «Зенит» в этом сезоне главным претендентом на чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил перспективы «Зенита» в этом сезоне.

— Считаете ли вы, что «Зенит» уже встал на ноги и остается главным претендентом на золото?

— Хотя моя жизнь навсегда связана со «Спартаком», буду объективен — «Зенит» по-прежнему будет задавать тон в чемпионской гонке. И победа над «Спартаком» это подтвердила. Теперь Абаскалю и футболистам надо думать, что противопоставить в этом споре команде Семака. Да, ушел Малком, пришлось что-то перекраивать в тактике, игре, но костяк-то на месте. Вот Вендел недавно вернулся и прямо с корабля на бал — забил два мяча на «Открытие Арене». А еще есть Барриос, Клаудиньо, Караваев, Дуглас Сантос, Кержаков. Кассьерра с Сергеевым забивают. Уже был момент, когда «Зенит» покидали ключевые форварды Азмун и Дзюба, но его атакующая мощь не снижалась, и он выгрызал очередное чемпионство. А если вы видели, с каким запасом они разгромили удививший всех на старте «Урал», то мой ответ точно не вызовет удивления.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 13 очков за 6 туров.