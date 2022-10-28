Гришин: «В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

— ЦСКА является фаворитом в дерби, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Даже играя на «РЖД Арене», армейцы должны одержать победу. В «Локомотиве» ничего не поменялось. Там психологический и игровой кризис. Железнодорожникам будет тяжело играть с командами из верхней части таблицы.

— ЦСКА не побеждает в трех матчах подряд. У армейцев спад?

— Нет. Они хорошо играли с «Оренбургом» и с «Динамо». Армейцы простили своих соперников. В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив». Армейцы точно будут бороться за медали в этом сезоне.

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября, и начнется в 19:00 (мск).