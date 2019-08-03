Роман Зобнин: "Почему не забил в конце матча? Ноги у меня кривые"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после домашнего матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) извинился перед партнерами за момент в концовке встречи.

– У вас был убойный момент в конце матча, когда вы пробили выше ворот. Что помешало сыграть точнее?

– Ноги у меня кривые (смеется). Надо тренировать такие моменты. Это несвойственная для меня позиция. Я силен немного в других качествах. Возможно, нужно было покатить мяч Мирзову. Я решил взять ответственность на себя, и, к сожалению, не попал в ворота. Извиняюсь перед ребятами. (Елена Григорьевская)

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