Роман Зобнин: "Каррера пожелал, чтобы я не падал духом"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера пообещал помочь ему в восстановлении. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Каррера прислал вам смс. Что написал, на каком языке?

– Он набрал текст через переводчика, – сказал Зобнин. – Сказал, что и у него тоже были травмы, что обязательно поможет всем, чем сможет. Пожелал, чтобы я не падал духом, никуда не торопился и восстанавливался. (Игорь РАБИНЕР)

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