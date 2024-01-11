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Тугарев: «Информация про «Факел»? Я пока в «Ростове», ничего не могу сказать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев прокомментировал информацию о возможном переходе в «Факел».

«Информация про «Факел»? Я пока в «Ростове», ничего не могу сказать. Посмотрим, проведу ли этот сезон в команде. Как бы мне лично хотелось? Без комментариев», — приводит слова Тугарева «РБ Спорт».

25-летний футболист перешел в «Ростов» в октябре 2020 года на правах аренды из «Локомотива». В феврале 2021 ростовчане выкупили контракт Тугарева за 168 тысяч евро.

В текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Роман Тугарев
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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