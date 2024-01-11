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Сегодня, 16:12

Бывший судья РПЛ приступил к работе в «Спартаке»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Елеференко.
Фото Соцсети
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39-летний Илья Елеференко завершил судейскую карьеру и приступил к работе в «Спартаке».

Решение ассистента арбитра выглядело неожиданно, он мог еще много лет обслуживать игры РПЛ, где дебютировал в 2016 году. К примеру, в чемпионате России-2023/24 на его счету восемь матчей — по четыре в роли помощника арбитра и АВАР.

В «Спартаке» он будет работать с недавно созданной женской командой. Елеференко несколько лет возглавлял отдел женского футбола в Московской федерации.

Илья Елеференко.
Фото Соцсети

Илья не первый судья, перешедший в футбольный клуб. Например, в «Локомотиве», «Велесе» и «Факеле» трудился Станислав Сухина. Обязанности начальника команды «Локомотив» сейчас выполняет Сергей Кузнецов, а в «Пари НН» уже много лет работает Владимир Бобык. В «Уфе» был Ильдус Биглов, а Александр Егоров возглавлял этот клуб как генеральный директор.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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