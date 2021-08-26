Роман Широков: «Давно было понятно, что мы будем падать в таблице коэффициентов»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о падении России в таблице коэффициентов УЕФА на 10-е место.

«Давно было понятно, что мы будем падать в таблице коэффициентов УЕФА, — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — В последние годы в Европе у наших команд слишком плохие результаты, чтобы на что-то рассчитывать. Причин множество, лимит — не главная из них. Раньше легионеры приезжали высокого уровня. В чемпионате России сейчас мало иностранцев высокого класса. В Европе появились деньги, теперь качественного легионера к нам в Россию не заманишь. Чтобы не упасть еще ниже в таблице коэффициентов, нужно начать побеждать в еврокубках».

На девятую позицию поднялась Австрия. На данный момент у австрийцев 31,050 очка, у России осталось 30,682.