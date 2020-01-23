Роман Широков: «А что приказного в уходе Кокорина в «Сочи»?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков не верит в то, что форвард Александр Кокорин уйдет в аренду в «Сочи» в приказном порядке.

— Отчиму Кокорина, да и, видимо, самому игроку не нравится, что решение принято сверху, в приказном порядке.

— Я не знаю, что там приказного. Сегодня Борис Ротенберг выступал и сказал, что все было обговорено заранее. Считаю, нет оснований не доверять Борису Романовичу.

— При этом Мирча Луческу считает, что Кокорин больше не вернется в «Зенит».

— Я бы не был столь категоричен. Он и сейчас, наверное, играл бы в «Зените». Но не так много, как в «Сочи». Почему не воспользоваться таким шансом, не проявить себя? И тем самым показать и «Зениту», и другим нашим топовым командам, что он готов вернуться на прежний уровень?

— Вам не кажется, что Кокорина продолжают наказывать, и в «Зенит» ему просто не позволят вернуться?

— Не знаю. Мне об этом никто не сообщал (улыбается). Вообще у нас любят строить конспирологические версии. Я не думаю, что это правда. Если бы Кокорина продолжали наказывать, его бы не взяли в «Зенит», не разрешили бы вернуться. Вот по Мамаеву четко сказали: «Он нам не нужен». И он ушел в «Ростов». Кстати, не исключаю, что Павел тоже вернется в сборную и поедет на Евро. (Виталий Айрапетов)