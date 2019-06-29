Роман Павлюченко – о переходе Глушакова: "Как говорят, "Ахмат – сила". Теперь он будет еще сильнее"

Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал "СЭ" переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в "Ахмат". Полузащитник подписал контракт с грозненским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

– Хочу поздравить клуб с хорошим приобретением. Как говорят: "Ахмат" – сила". Теперь он будет еще сильнее (смеется). Если серьезно, то произошла хорошая покупка. У Дениса не было вариантов остаться в Москве. Главное, что перешел в команду премьер-лиги. В крепкий, хороший, играющий коллектив, который не исповедует тактику "бей-беги". Денис подойдет под такой стиль игры.

Денису пожелаю удачи. Пускай играет и все доказывает – тому же руководству "Спартака", некоторым болельщикам, с которыми у него были проблемы. Пусть выйдет на свой уровень.

– В "Ахмате" не будет такого же давления и негатива. Глушаков еще способен играть на высоком уровне?

– Конечно. Все-таки другое внимание, другие болельщики. "Спартак" – отдельная тема. Не будет такого давления болельщиков. В любом случае, ему гарантирована хорошая поддержка со стороны руководства и тренерского штаба.

Денис правильно сделал, потому что слишком много на него грязи вылилось. Сейчас, думаю, все это ушло и ему надо тренироваться, играть, забыть эти проблемы и перевернуть лист. Начинается другая футбольная жизнь. В его решении вижу только позитив. Все уже зависит от Дениса и как он проявит себя. Футболист работоспособный, у него много желания. Глушаков будет еще играть и играть несколько лет. Главное, чтобы было здоровье.

– Ему реально вернуться в сборную?

– А почему нет? Мы же не знаем, как он начнет чемпионат. Может, начнет забивать, раздавать голевые передачи и играть полезно. Любой тренер вызовет футболиста, который проявляет себя. Дай Бог, чтобы появился в сборной. Все зависит только от него. (Арман Мкртчян)

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