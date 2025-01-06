Агент Орещук — об интересе «Динамо» к Глебову: «8-10 миллионов за него — это дорого»
Агент Роман Орещук в комментарии для «СЭ» поделился мнением об интересе к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову со стороны московского «Динамо».
«Футболист стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Если придет Глебов, то для Фомина это будет подспорьем. Кто-то будет вместо него мяч отбирать. Но 8-10 миллионов за Глебова — это дорого», — сказал Орещук «СЭ».
В этом сезоне 25-летний капитан «Ростова» сыграл за клуб в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Дарик Агаларов
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|19:00
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|1.03
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|19:30
|
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Спартак
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|
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Алексей Батраков
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Мирлинд Даку
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|
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Динамо
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|
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Маркус Вендел
Зенит
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