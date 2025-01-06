Источник: «Оренбург» интересуется защитником «Алании» Татаевым
Защитник «Алании» Алексей Татаев может продолжить карьеру в «Оренбурге», сообщает Legalbet.
По информации источника, переход может произойти в зимнее трансферное окно.
Татаев выступает за владикавказцев с лета 2021 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел 20 матчей во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года.
Источник: Legalbet
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|2
|8
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
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Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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|- : -
|2.03
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Спартак
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Локомотив
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Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Бителло
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Маркус Вендел
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