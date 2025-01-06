Источник: «Оренбург» интересуется защитником «Алании» Татаевым

Защитник «Алании» Алексей Татаев может продолжить карьеру в «Оренбурге», сообщает Legalbet.

По информации источника, переход может произойти в зимнее трансферное окно.

Татаев выступает за владикавказцев с лета 2021 года. В текущем сезоне 26-летний защитник провел 20 матчей во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 350 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года.