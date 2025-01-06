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Сегодня, 13:34

Точилин назвал «Динамо» претендентом на медали в текущем сезоне РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин оценил шансы бело-голубых на завоевание медалей по итогам сезона-2024/25.

«Возможно, кто-то ждал, что Личка в свой второй сезон в «Динамо» окончательно стабилизирует игру команды. Но тут опять можно оттолкнуться от прошлого розыгрыша РПЛ, в котором бело-голубые вторую часть сезона провели сильнее, чем первую, и до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому лично я вижу, что «Динамо» — это претендент на медали, а какого именно достоинства, уже покажет вторая часть чемпионата», — цитирует Точилина Legalbet.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда Марцела Лички набрала 35 очков.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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