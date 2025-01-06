Точилин назвал «Динамо» претендентом на медали в текущем сезоне РПЛ

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин оценил шансы бело-голубых на завоевание медалей по итогам сезона-2024/25.

«Возможно, кто-то ждал, что Личка в свой второй сезон в «Динамо» окончательно стабилизирует игру команды. Но тут опять можно оттолкнуться от прошлого розыгрыша РПЛ, в котором бело-голубые вторую часть сезона провели сильнее, чем первую, и до последнего тура боролись за чемпионство. Поэтому лично я вижу, что «Динамо» — это претендент на медали, а какого именно достоинства, уже покажет вторая часть чемпионата», — цитирует Точилина Legalbet.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18 туров команда Марцела Лички набрала 35 очков.