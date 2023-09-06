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Сегодня, 09:19

Агент Масоэро: «Лукас не является клиентом Орещука, агента Юрана. Они одна большая мафия»

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Футбольный агент Рикардо Алонсо Баррера рассказал о ситуации с уходом защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро из «Пари НН».

«У Лукаса не может быть проблем с кем-то, кто с ним не разговаривает, кто даже не смотрит на него, кто просто его игнорирует. Это не очень приятная ситуация для любого человека. Главной проблемой было то, что Лукас не является клиентом Романа Орещука, агента главного тренера «Пари НН». Они одна большая мафия. Они просто подписывают игроков, с которых можно получить комиссию. Они подписывают новых футболистов, чтобы делать на них бизнес. А Масоэро не просто клиент моего агентства, он еще и мой друг. Лукас всегда был счастлив в России, но теперь у него другие цели», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по сентябрь 2023 года. Футболист провел за клуб 58 матчей, отметившись 1 результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
2
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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12 тур
13 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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