Агент Масоэро: «Лукас не является клиентом Орещука, агента Юрана. Они одна большая мафия»

Футбольный агент Рикардо Алонсо Баррера рассказал о ситуации с уходом защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро из «Пари НН».

«У Лукаса не может быть проблем с кем-то, кто с ним не разговаривает, кто даже не смотрит на него, кто просто его игнорирует. Это не очень приятная ситуация для любого человека. Главной проблемой было то, что Лукас не является клиентом Романа Орещука, агента главного тренера «Пари НН». Они одна большая мафия. Они просто подписывают игроков, с которых можно получить комиссию. Они подписывают новых футболистов, чтобы делать на них бизнес. А Масоэро не просто клиент моего агентства, он еще и мой друг. Лукас всегда был счастлив в России, но теперь у него другие цели», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по сентябрь 2023 года. Футболист провел за клуб 58 матчей, отметившись 1 результативной передачей.