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Орещук: «Удивлюсь, если Джикия окажется невостребованным в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук уверен, что бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия точно найдет себе клуб.

«Удивлюсь, если Джикия окажется невостребованным в РПЛ. Это хороший футболист. Он найдет себе работу. Джикия правильно делает, что не бежит за первым встречным предложением. Всему свое время. Такой футболист спокойно найдет себе команду. Может, не в топ-клубе, но в хорошей команде точно будет играть. Если наберет форму и будет постоянно играть, то останется ведущим защитником России», — цитирует «Спорт День за Днем» Орещука.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-dzhikiya-budet-vostrebovan-v-rpl
Георгий Джикия
Роман Орещук
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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