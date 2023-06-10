Агент Гюрлюка заявил, что многие клубы интересовались футболистом

Футбольный агент Юсуф Кочакая заявил, переговоры с «Оренбургом» по Эмирджану Гюрлюку получились довольно быстрыми.

«Переговоры с «Оренбургом» заняли не так много времени, все получилось довольно быстро. У Эмирджана нет никакого страха перед приездом в Россию, он едет только для того, чтобы играть в футбол, это его единственная амбиция. Могу сказать, что Гюрлюком интересовалось много разных клубов из других стран, включая Турцию, он особенный футболист. Вы это и сами поймете, когда увидите его на поле. Но в России он хочет стать еще лучше, и Премьер-Лига — отличное место для того, чтобы повысить свой уровень», — приводит слова Кочакая «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Эмирджан Гюрлюк сыграл 30 матчей за «Алтынорду», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.