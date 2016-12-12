Роман Бабаев: "Зимой Васин возвращается в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что защитник Виктор Васин возвращается в команду из аренды в "Уфе".

– Васин зимой возвращается в ЦСКА и начнет с нами готовиться ко второй части сезона, – сказал Бабаев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Таким образом, футболист проследует за Виктором Ганчаренко. Белорусский специалист сегодня был назначен главным тренером ЦСКА, в который бывший ассистент Леонида Слуцкого вернулся в новом качестве.

Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"