Роман Бабаев: "Зимой Васин возвращается в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил "СЭ", что защитник Виктор Васин возвращается в команду из аренды в "Уфе".
– Васин зимой возвращается в ЦСКА и начнет с нами готовиться ко второй части сезона, – сказал Бабаев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Таким образом, футболист проследует за Виктором Ганчаренко. Белорусский специалист сегодня был назначен главным тренером ЦСКА, в который бывший ассистент Леонида Слуцкого вернулся в новом качестве.
Полная версия интервью Бабаева – в ближайшее время в "СЭ"
Kadym
Васин центр,еще бы двух найти на замену Набабкину и Березам,с уважением Василий и Алексей,но пора уже пойти по стопам Аршавина и ко,бороздить просторы СНГ,в европу уже наврятли возьмут. В будущем будем рады видеть в качестве сотрудников клубов в любом качестве,Ваш опыт должен помочь молодеже.
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