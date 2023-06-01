Бабаев: «Как раньше уже не будет, это нужно принять»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался «СЭ» о будущем российского футбола.

«Футбол столкнулся с серьезными ограничениями. Признаюсь, у меня нет универсального ответа, как вернуть все как было — с точки зрения качества продукта. Как раньше не будет, это нужно принять. У нас, футбольного клуба ЦСКА, стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия заняли полгода», — сказал Бабаев на заседании Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.