Бабаев рассказал, сколько получал ЦСКА за участие в еврокубках

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ», сколько получал московский клуб за участие в еврокубках.

«Участие российских футбольных клубов в европейских турнирах выделяло существенную часть бюджета. Например, ЦСКА регулярно участвовал в Лиге чемпионов, где выплачивается, как минимум, 25 миллионов евро только за участие. Это достаточно существенная часть бюджета», — сказал Бабаев на заседании Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.