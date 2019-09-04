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Роман Бабаев: «Признательны руководству «Эвертона» и думаем, что договорились достаточно адекватно по Влашичу»

04:43
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что призналетен руководству «Эвертона» за переговоры по переходу Николы Влашича?. Красно-синие заплатили за игрока 15,7 миллиона евро.

— Влашич — футболист, которого мы уже хорошо знали, — цитируют «Известия» Бабаева. — Поэтому здесь ситуация немного отличалась от обычной, когда ты берешь футболиста впервые. В данном случае мы уже понимали, что это футболист, который органично вписался в команду и приносит пользу. Поэтому было принято такое решение. Жалеем ли, что изначально не прописали с «Эвертоном» сумму выкупа? Мы договаривались с ливерпульским клубом, признательны его руководству и думаем, что договорились достаточно адекватно.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/917213/sevastian-terletckii/proshli-kluby-rpl-obnovili-transfernye-rekordy

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