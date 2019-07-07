Роман Бабаев: "Победа в ЛЧ? Российским клубам объективно тяжело там выступать, но дорогу осилит идущий"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев во время встречи с болельщиками на стадионе "ВЭБ-Арена" рассказал о планах на сезон 2019/20.

– Что касается планов на сезон, у нас не может быть других задач кроме побед в каждом матче. Возможно, прошлый сезон немного разочаровал, хотя если вспомнить, какие изменения были перед его началом, то поймем, что молодая команда нестабильна. Сейчас мы набрались опыта

– Есть ли мечта выиграть еврокубок, например Лигу чемпионов?

– Российским клубам по объективным причинам тяжело бороться за победу в Лиге чемпионов. Не зря ЦСКА – обладатель рекорда последних десяти лет по результату в Лиге чемпионов. С другой стороны, дорогу осилит идущий. Ведь в Кубке УЕФА армейцы уже побеждали.

– Будет ли увеличение молодых воспитанников в составе?

– Мне не очень нравится выражение "зарабатывать на своих воспитанниках". Мы ставим цель воспитывать их для большого футбола. Мне кажется, это у нас неплохо получается. Мы не намерены отказываться от своих принципов. (Ярослав Сусов)