Роман Бабаев: «Никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» прокомментировал прокомментировал решение об отстранении арбитра РПЛ Михаила Вилкова.

— Знаете, мы ни к господину Вилкову, ни к господину Мешкову не испытываем никаких антипатий. Не требуем, что называется, крови. Просто должен быть понятный всем алгоритм назначений. Когда вдруг некоторые судьи по не известным причинам исчезают из поля зрения на некоторое время, а другие, которые допускают серьезные ошибки, продолжают судить, конечно, это вызывает вопросы.

Безусловно, у судей очень тяжелая работа. Им не позавидуешь. Всегда будут недовольные. Но когда логика принятия решений прозрачна и понятна, тогда меньше домыслов о предвзятости и нечестности. В противном случае, все накапливается как снежный ком.

Никто не называет Вилкова и Мешкова плохими судьями. У них были удачные матчи. Просто когда руководство их, по сути, подставляет, вопреки всему назначая на следующие игры (когда другие арбитры почему-то не работают), то тогда, естественно, возникают сомнения, вопросы. Вот и все. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева читайте здесь