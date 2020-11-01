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Ролан Гусев возглавит юношескую сборную России в понедельник

12:14
Ролан Гусев. Фото Instagram
Ролан Гусев. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев завтра возглавит юношескую сборную России, составленную из футболистов 2006 года рождения.

Накануне пресс-служба академии ЦСКА сообщила об уходе Гусева из клуба в связи с переходом на новую работу.

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