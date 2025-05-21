Гусев: «Попросил только футболистов, чтобы мы были честны по отношению друг к другу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24» отметил, что в футболе смелость является ключевым моментом.

«По мне это смелость и холодная голова. Но ключевое — это смелость. На смелость еще должно наложиться и то, что ты хочешь заявить команде перед этой игрой. Это, соответственно, и свою тактическую схему, и как мы будем действовать в определенных зонах. Помимо того, что просто сказать, ребят, выходите и будьте смелыми, но этого мало. Помимо того, что они должны быть смелыми, ты должен им показать, рассказать, объяснить, как играет «Краснодар» и как мы будем против них действовать.

Я попросил только футболистов, чтобы мы были честны по отношению друг к другу. Честность, просто честность. Они на 100 процентов за этот период времени, что работают с тренерским штабом, были максимально честны», — сказал Гусев.

В 30-м туре «Динамо» сыграет против «Краснодара». Матч состоится в субботу, 24 мая.