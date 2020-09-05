Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — об игре полузащитника Зелимхана Бакаева в текущем сезоне.

— А с Бакаевым вы разговаривали? Зелимхан явно показывает недовольство заменами, а в некоторых играх он даже не попадал в стартовый состав.

— Сейчас он играл, и он счастлив. А когда Бакаев не играет, конечно, он несчастлив. Каждый футболист должен быть недоволен, когда не играет. С Бакой мы поговорили. Он не успел восстановиться после коронавируса, как вынужден был снова тренироваться и играть. Но Зелимхан важный игрок для нас и очень нужен команде. При этом он все равно должен примерять роль игрока скамейки, потому что у нас много футболистов. Роль запасного игрока тоже может научить многому, а Бака еще молодой и должен учиться. Мы играем очень часто, и чтобы избежать перегрузок, необходима ротация. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско