Родолфо сообщил, что потратит 34 часа на поездку в Москву: «Все равно приеду!»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» высказался об участии в ретроматче против легенд ЦСКА.

«Сейчас ситуация с полетами ухудшилась: раньше самолеты из Рио-де-Жанейро летали в Россию каждый день. А сейчас нужно добираться с пересадками — в Катаре, Турции, африканских странах... Я, например, полечу через Эфиопию. Весь путь составит 34 часа. Это ужас. Но я все равно приеду», — сказал Родолфо «СЭ».

Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Пресс-служба РФС сообщает, что участие в матче примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.