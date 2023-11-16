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Сегодня, 10:40

Родолфо сообщил, что потратит 34 часа на поездку в Москву: «Все равно приеду!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Родолфо и Дмитрий Сычев.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» высказался об участии в ретроматче против легенд ЦСКА.

«Сейчас ситуация с полетами ухудшилась: раньше самолеты из Рио-де-Жанейро летали в Россию каждый день. А сейчас нужно добираться с пересадками — в Катаре, Турции, африканских странах... Я, например, полечу через Эфиопию. Весь путь составит 34 часа. Это ужас. Но я все равно приеду», — сказал Родолфо «СЭ».

Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Пресс-служба РФС сообщает, что участие в матче примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.

Родолфо и&nbsp;Юрий Семин. «Семин — большой модник. Однажды он купил футболку за 600 евро!» Интервью Родолфо — о Дзюбе, Бразилии и России

Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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