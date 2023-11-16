Родолфо заявил, что даже не стал бы рассматривать предложения «Зенита» и «Спартака»

Бывший защитник «Локомотива» Родолфо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности перехода в другую команду РПЛ.

«У Самедова было очень много проблем из-за перехода в «Спартак». Все-таки это вопрос уважения к клубу, к партнерам. Переход в принципиальную команду стирает твою историю. Если бы мне поступило предложение от «Зенита», ЦСКА или «Спартака», я бы на сто процентов отказался и остался в «Локомотиве». Более того, даже не стал бы рассматривать возможность трансфера», — сказал Родолфо «СЭ».

Родолфо играл за «Локомотив» с 2007 по 2011 год. В составе железнодорожников бразилец стал обладателем Кубка России.