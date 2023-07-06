Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в расположение клуба
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что полузащитник Кристофе Мартинс вернулся в расположение команды и сегодня пройдет УМО.
«Мартинс приехал в расположение клуба и сегодня пройдет УМО», — сказал Зеленов «СЭ».
26-летний хавбек в прошлом сезоне провел за «Спартак» 23 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Ахмат – Кр. Советов
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