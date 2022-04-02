Хайлайты РПЛ, бундеслиги и серии А — теперь на «СЭ»!

С апреля на сайте «Спорт-Экспресс» теперь можно будет смотреть обзоры матчей ряда чемпионатов и еврокубков.

В частности, будут публиковаться хайлайты игр чемпионата России, ФНЛ, чемпионатов Германии, Италии, Португалии и Нидерландов, а также Лиги чемпионов, лиги Европы и лиги конференций.

Все голы ваших любимых команд теперь можно смотреть на сайте «СЭ» в разделе по этой ссылке.