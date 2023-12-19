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19 декабря, 23:50

Ринат Билялетдинов считает, что Ивич лучший тренер в РПЛ на данный момент

Виктория Кравченко
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Экс-наставник «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, кто, по его мнению, на данный момент лучший тренер в РПЛ.

— Давайте Ивичу дадим. Это естественно.

— Вас удивило, что он так здорово сработал в «Краснодаре»?

— Каждый год кто-то взлетает, а кто-то проваливается. Это не просто так получается. Тут нужно работать. Помимо чисто профессиональных качеств здесь требуется умение работать с группами игроков. Команда — это хрупкое изделие, где есть возрастные футболисты, золотое сечение, молодежь. Женатые — неженатые. Легионеры — нелегионеры. Уметь ими управлять — это достаточно хороший показатель для тренера, — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Ивич возглавляет «Краснодар». Клуб с 38 очками лидирует в РПЛ после 18 туров. На втором месте идет «Зенит» (36 очков), а третью строчку занимает «Динамо» (32).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-ivich-luchshij-trener-rpl-e-to-estestvenno/
Ринат Билялетдинов
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Пари НН – Факел
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Краснодар

 8
П
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