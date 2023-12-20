Гранат отреагировал на информацию о возможно переходе Мозеса в «Интер»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал новость о возможном переходе игрока красно-белых Виктора Мозеса в «Интер».

«Если в «Интере» Мозес будет играть на своей позиции, то, конечно, он поможет команде», — сказал Гранат «РБ Спорт».