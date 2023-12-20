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Гранат отреагировал на информацию о возможно переходе Мозеса в «Интер»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал новость о возможном переходе игрока красно-белых Виктора Мозеса в «Интер».

«Если в «Интере» Мозес будет играть на своей позиции, то, конечно, он поможет команде», — сказал Гранат «РБ Спорт».

Контракт 33-летнего полузащитника со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с нигерийцем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-mozes-po-prezhnemu-topovy-j-futbolist-on-mozhet-pomoch-interu/
Виктор Мозес
Владимир Гранат
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спартак (Москва)
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