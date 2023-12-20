Гранат отреагировал на информацию о возможно переходе Мозеса в «Интер»
Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал новость о возможном переходе игрока красно-белых Виктора Мозеса в «Интер».
«Если в «Интере» Мозес будет играть на своей позиции, то, конечно, он поможет команде», — сказал Гранат «РБ Спорт».
Контракт 33-летнего полузащитника со «Спартаком» заканчивается летом 2024 года. Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с нигерийцем.
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Зенит – Спартак
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|2.03
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Ахмат – Урал
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Квинси Промес
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