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Сегодня, 23:25

Игнатьев прокомментировал перспективы Морено на посту главного тренера «Сочи»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы испанца Роберта Морено на посту главного тренера «Сочи».

«Испанский тренер Клотет работал с «Торпедо» в Первой лиге. Чем это все закончилось? Проще этому Морено было бы, если бы он пришел в команду, занимающую место в середины турнирной таблицы. Тогда был бы какой-то люфт — двигаться туда или сюда в таблице. А «Сочи» — на последнем месте в РПЛ, ответственность большая, права на ошибку нет. Реалий российского футбола испанский тренер не знает. Слабо верится в успешный результат», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Морено возглавил «Сочи» 15 декабря, 46-летний испанец заключил долгосрочный контракт с российским клубом.

До этого Морено возглавлял сборную Испании, «Гранаду» и «Монако». Также он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-naznachenie-ispanskogo-trenera-v-sochi-oshibka/
ФК Сочи
Борис Игнатьев
Роберт Морено
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