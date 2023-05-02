Рианчо считает, что женщина тоже может стать великим и успешным президентом клуба

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о роли женщины в футбольном клубе.

«Федун — президент московского «Спартака» во время моей работы в команде. Дружелюбный и уважительный человек! Я видел его с женой вместе. Не знаю, насколько она была вовлечена в жизнь клуба, но, думаю, влияла на принятия решений. Президентом клуба может быть как женщина, так и мужчина. Разница заключается в советах, которые президент имеет в своем клубе. Никто не может управлять целой страной в одиночку, успех зависит от команды, которая консультирует президента. Неважно, мужчина это или женщина! Женщина тоже может стать великим и успешным президентом, как Федун. Команда под его руководством добилась успеха! Было много президентов, которые не смогли это сделать, а Леонид смог», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».