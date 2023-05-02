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Сегодня, 19:48

Масалитин прокомментировал желание Мостового получить тренерскую лицензию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и голландского «Витесса» Валерий Масалитин прокомментировал желание экс-полузащитника сборной России Александра Мостового получить тренерскую лицензию и возглавить один из клубов РПЛ.

«Ну, закончил ты курсы, дальше что? Получить лицензию тренера не так сложно, а какой клуб на работу возьмет? У Мостового много футбольных знаний, захотел ими поделиться, видимо, но обучение, если я не ошибаюсь, чуть ли не миллион рублей стоит. Сначала надо дождаться предложения, а потом идти учиться, чтобы оплатили все занятия. А так можно получить категорию, а диплом будет лежать, пылиться на полочке. Знания свои никуда не сможешь применить. Александру надо было поступить, как Карпину. Клуб заинтересовался специалистом, оплатил обучение, и теперь мы имеем одного из лучших тренеров нашего чемпионата», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что в июне будет поступать на тренерские курсы. Экс-футболист планирует получить категорию PRO и готов возглавить любой клуб РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-mostovomu-poluchit-litcenziyu-trenera-ne-tak/
Александр Мостовой
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Зенит

 8
И К Ж
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