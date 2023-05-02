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Сегодня, 20:33

Кирильчева считает, что РПЛ давно напоминает цирк

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный редактор клубного канала ЦСКА Катерина Кирильчева отреагировала на инцидент, который произошел между представителями «Ростова» и комментатором Константином Геничем.

«РПЛ, на мой взгляд, издалека уже давно напоминает цирк. Не вижу ничего ангажированного или проспартаковского в комментарии Кости о том, что эпизод игровой. Это его мнение, как профессионального комментатора и бывшего футболиста. При чем здесь какой-то бомбер, я лично не понимаю. Про очки — это вообще уже какая-то базарная тема. Переход на личности в любой жизненной ситуации некрасив, и уж тем более, если это происходит в публичном поле от публичного аккаунта. Но околофутбол и всяческие публичные перепалки давно у нас в России собирает больше охвата, чем собственно игра или, если хотите, зрелище которых нет. «Ростов» и в мое время работы в ЦСКА был весьма обидчивым и бестактным. Помню как-то после матча они оскорбили в твиттере Игоря Акинфеева в ответ на наше промо, в котором на пэкшоте Мамаев сидел на кортах. То, что это был официальный постер супер известного сериала «Викинги» и то, что Паша по факту был там в главной роли, никому из них в голову не пришло. Пришла только параллель с его тюремной карьерой. Ну а Костя ответил и молодец. Это его право. Риторика, конечно, немного режет, но в этом абсолютно читается Костя. Он просто такой, какой есть», — приводит слова Кирильчевой «РБ Спорт».

В официальном телеграм-канале «Ростова» появилась запись «Костя, бомбер — это, конечно, хорошо. Но лучше бы еще и очки подарили» под видео с эпизодом, когда Лангович оказался на газоне после столкновения с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Генич во время трансляции назвал это «игровым моментом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katerina-kiril-cheva-ne-vizhu-nichego-prospartakovskogo-v-kommentarii-genicha-rostov-i-ran-she-by-l-ves-ma-obidchivy-m-i-bestaktny-m/
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РПЛ
ФК Ростов
Константин Генич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Спартак

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

Локомотив

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