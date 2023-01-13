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Рианчо считает, что уровень российских футболистов упал

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об уровне российских футболистов.

«На мой взгляд, за последние пять лет уровень российских футболистов упал. Во время моей работы в России у вас было намного больше топ-игроков. В «Рубине» было несколько отличных российских футболистов, в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» и в других клубах были игроки европейского уровня. Сейчас, как мне кажется, таких футболистов в России стало меньше, поэтому и общий уровень лиги упал», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

С 2010 по 2014 год 62-летний испанец работал в тренерском штабе Курбана Бердыева в «Рубине». В 2018-м он стал помощником Массимо Карреры в «Спартаке». После ухода итальянца Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера московской команды. Под его руководством провел 6 матчей во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-uroven-rossijskih-futbolistov-upal-vo-vremya-moej-raboty-v-rossii-v-rpl-by-lo-bol-she-top-igrokov/
Футбол
РПЛ
Рауль Рианчо
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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