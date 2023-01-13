Рианчо считает, что уровень российских футболистов упал

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об уровне российских футболистов.

«На мой взгляд, за последние пять лет уровень российских футболистов упал. Во время моей работы в России у вас было намного больше топ-игроков. В «Рубине» было несколько отличных российских футболистов, в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» и в других клубах были игроки европейского уровня. Сейчас, как мне кажется, таких футболистов в России стало меньше, поэтому и общий уровень лиги упал», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

С 2010 по 2014 год 62-летний испанец работал в тренерском штабе Курбана Бердыева в «Рубине». В 2018-м он стал помощником Массимо Карреры в «Спартаке». После ухода итальянца Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера московской команды. Под его руководством провел 6 матчей во всех турнирах.