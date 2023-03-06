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Сегодня, 09:20

Бразилец Костанца сравнил стиль пенальти Писарского с Неймаром

Микеле Антонов
Корреспондент
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Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» оценил разбег нападающего Владимира Писарского при пробитии пенальти.

— С кем вы можете сравнить разбег Писарского перед пенальти?

— Это его особенный стиль. Немного похоже на Неймара! (Смеется) Хорошо, что он забил.

— По-вашему, такая манера пробития пенальти — что-то неуважительное, или это нормально?

— Не думаю, это нормально. Почему он не может пробивать пенальти таким образом.

В этом сезоне Писарский сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 2 : 2
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 0
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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