Рианчо назвал Абаскаля тренером от бога

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что верит в чемпионство красно-белых в РПЛ.

«Вижу ли Спартак чемпионом? Да, определенно. В это надо верить и тогда все случится именно так. Спартак» станет чемпионом РПЛ. У них все для этого есть. Нужно выходить на каждый следующих матч как на финал. Абаскаль — тренер от бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым. Молодая свежая кровь, европейская тренерская школа и желание побеждать — идеальный набор для золотых медалей. Видно, что вся команда жаждет чемпионства", — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).