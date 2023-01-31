Арбитр Казарцев не сдал тест по физподготовке

Как стало известно «СЭ», сегодня, 31 января, на сборе судей РПЛ, который проходит в турецком Белеке, Василию Казарцеву не удалось сдать один из экзаменов по физподготовке.

Речь о так называемом СДС-тесте (sinlge-double-single test), в ходе которого арбитр определенное число раз должен бежать по очереди длинный отрезок, затем два коротких, а потом снова длинный. Из-за повреждения Казарцев не смог преодолеть всю установленную дистанцию.

Теперь ему предстоит повторная сдача, чтобы получить допуск к судейству матчей второй части сезона-2022/23.