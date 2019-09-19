Президент РФС Александр Дюков рассказал о ближайших планах организации в отношении детско-юношеского футбола. В четверг состоялось заседание попечительского совета РФС, на котором были приняты новые члены организации.

— Сегодня обсудили ряд предложений, в том числе с участием членов попечительского совета, — рассказал Дюков. — Речь идет о том, чтобы муниципалитеты и регионы чувствовали ответственность за развитие физкультуры и спорта, чтобы это было их обязанностью. Отношения в различных регионах разное: где-то физкультуру и спорт поддерживают, а где-то она идет по остаточному принципу. Есть объективные причины, есть субъективные. Одна из тем — как сделать так, чтобы муниципалитеты были заинтересованы в развитии спорта, в частности, футбола.

Мы знаем многих представителей бизнеса, которые готовы инвестировать в спорт, физкультуру, футбол. Речь идет о дополнительных налоговых стимулах, которые смогли бы увеличить объем поступлений, идущих целевым образом на развитие детско-юношеского футбола.

Обсуждался ряд инициатив. Что касается развития футбола в регионах, мы ведем переговоры о подписание четырехсторонних соглашений с регионами по развитию футбола. Участниками будет РФС, региональная футбольная федерация, Минспорта и администрация региона. Каждая сторона берет на себя обязательство, это будут обязательства как по финансированию, так и строительству инфраструктуры, финансированию учреждений по спортивной подготовке, организации соответствующих соревнований, а также помощи в разработке методологии и подготовки тренеров. Предполагается понятная дорожная карта, соглашения будут подписываться на несколько лет.

Это позволит построить пирамиду управления и развития футбола, что сейчас очень важно. Сейчас этой пирамиды нет: есть несколько учреждений, которые не интегрированы и слабо координируются между собой. Они координируются только через систему соревнований. Причем эти соревнования не всегда являются оптимальными, не всегда равный играет с равным. Да, есть работа по селекции, но она в общем-то случайна: какой-то селекционер приехал на какие-то соревнования, посмотрел, и не более того. Нам нужна система, вертикаль. Один из элементов этой вертикали — региональные центры по подготовке футболистов, где должны быть современные, актуальные методики. Не секрет, что каждое такое учреждение работает по своей методике, которые складывались годами, но уже далеко не современные. Задача центров — знать каждого ребенка, которые занимаются в рамках центра, и отслеживать его прогресс.

Следующий базовый этап — это школьный и дворово-уличный футбол, который, к сожалению, мы потеряли. Он очень важен для расширения воронки вовлечения детей занятием футболом. С 6 до 9 лет детишки, не обязательно, что каждый сможет попасть в детско-юношескую спортивную школу, которая начинает работать с шести лет. В этом возрасте непонятно, насколько ребенок талантлив и трудолюбив. Необходимо, чтобы детей, занимающихся футболом в этом возрасте, было максимальным. Они могут заниматься футболом во дворах, в школах. Да, тренеры могут быть не той квалификации, которые работают в Академиях. Но все равно они подготовлены, они работают по современным методикам.

Мы обсуждаем запуск проекта «Россия — футбольная страна». Это будет новый турнир, который должен покрыть территорию все Российской Федерации. Соответственно, тренеры, методики на уровне детских футбольных центров даст возможность расширить охват детишек, которые есть в футболе. В возрасте 9-10 лет самые талантливые ребята могут переходить в учреждения спортивной подготовки, в детско-юношеские школы, в региональные центры подготовки футболистов, которые уже будут работать с молодыми людьми до 17-19 лет.

У нас задача создать понятную систему, где у каждого элемента своя миссия, свой функционал. Это позволит повысить эффективность подготовки нашего резерва, при том, что инвестиции останутся те же. Все соглашения, которые мы заключаем, это инструмент, который позволит нам построить эту систему. В ближайшее время мы подпишем соглашение с Москвой, далее — с Нижегородской областью. Дальше, думаю, и другие регионы к нам присоединятся. Это мы предложим на заседании совета по спорту при президенте РФ. Этот подход может тиражироваться и применяться в других видах спорта. (Александр Рогулев)

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