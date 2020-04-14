РФС запустил платформу для дистанционного обучения судей

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о запуске образовательной платформы для обучения арбитров. Онлайн-система позволит проводить дистанционную подготовку и тестирование судей и инспекторов, а также проверять знания футбольных правил и их трактовку.

Образовательная онлайн-система запущена в рамках судейской реформы РФС.

— Выстраивание единой образовательной системы является важным элементом реализации судейской реформы, которую проводит Российский футбольный союз, — сказал председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. — У арбитров появилась инфраструктура для непрерывного обучения и повышения уровня знаний. Внедрение онлайн-платформы позволит судьям отрабатывать свои навыки, в том числе, дистанционно, и получать самую актуальную информацию о правилах игры.

— Новая платформа поможет судьям РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Женской лиги повышать уровень своих теоретических знаний современных футбольных правил, — отметил руководитель судейского департамента Виктор Кашшаи. — Важно, чтобы российские арбитры получали одну и ту же информацию для верной трактовки игровых моментов. Этот инструмент будет доступен для всех молодых арбитров России. Мы даем возможность профессиональным рефери, вне зависимости от их опыта, проверять свои навыки в единой для всех системе. На платформе будут запущены учебные онлайн курсы для начинающих судей из регионов, что в значительной степени упростит и облегчит работу местных судейских школ и позволит их инструкторам сосредоточиться на развитии практических навыков обучаемых.