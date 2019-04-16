РФС запретил "Оренбургу" регистрировать новичков

Российский футбольный союз (РФС) огласил решение палаты по разрешению споров, которая рассмотрела жалобу футболиста Ильи Самошникова в отношении "Оренбурга", информирует официальный сайт организации.

Было решено частично удовлетворить иск игрока. Как отмечается, трудовой договор между сторонами признан заключенным и расторгнутым по инициативе заявителя в связи с существенным нарушением со стороны клуба.

"Оренбург" обязали частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении.



Клуб должен выплатить "Шиннику" трансферную задолженность за игрока. Также на "Оренбург" наложен запрет на регистрацию новичков. Он может быть снят после рассмотрения апелляции.