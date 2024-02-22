Митрофанов: «Каманцеву стало комфортнее работать, теперь он отвечает за те вещи, в которых полностью компетентен»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» оценил работу председателя судейского комитета Павла Каманцева.

— Есть ощущение, что Павлу Каманцеву с приходом Мажича стало неинтересно работать.

— Есть разные типы руководителей: творческие, организаторы, администраторы, созидатели. Каманцев — хороший администратор, он может выстраивать процессы, контролировать их исполнение. Но Каманцев не судья. В этом вопросе он не практик и не теоретик, из-за этого ему всегда нужно было на кого-то опираться, что он и делал. До появления авторитетной фигуры Мажича Каманцев был больше погружен в вопросы непосредственно решений арбитров, имел несколько мнений, формировал общую позицию и ее доносил. Теперь трактовки до судей доводит не он, а Мажич, который не просто хорошо знает правила, а как инструктор ФИФА участвует в разработке современных трактовок. В какой-то степени Каманцеву стало даже комфортнее работать, теперь он отвечает за те вещи, в которых он полностью компетентен. Важно и то, что Мажич не навязанный Каманцеву специалист, наоборот, Павел Юрьевич активно участвовал в поиске.

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.