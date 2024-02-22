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Судейство

22 февраля, 16:12

Митрофанов: «Каманцеву стало комфортнее работать, теперь он отвечает за те вещи, в которых полностью компетентен»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» оценил работу председателя судейского комитета Павла Каманцева.

— Есть ощущение, что Павлу Каманцеву с приходом Мажича стало неинтересно работать.

— Есть разные типы руководителей: творческие, организаторы, администраторы, созидатели. Каманцев — хороший администратор, он может выстраивать процессы, контролировать их исполнение. Но Каманцев не судья. В этом вопросе он не практик и не теоретик, из-за этого ему всегда нужно было на кого-то опираться, что он и делал. До появления авторитетной фигуры Мажича Каманцев был больше погружен в вопросы непосредственно решений арбитров, имел несколько мнений, формировал общую позицию и ее доносил. Теперь трактовки до судей доводит не он, а Мажич, который не просто хорошо знает правила, а как инструктор ФИФА участвует в разработке современных трактовок. В какой-то степени Каманцеву стало даже комфортнее работать, теперь он отвечает за те вещи, в которых он полностью компетентен. Важно и то, что Мажич не навязанный Каманцеву специалист, наоборот, Павел Юрьевич активно участвовал в поиске.

В июне 2023 года Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

РФС
Максим Митрофанов
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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