Бывший вратарь «Ахмата» Гудиев перешел в «Химки»
«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим вратарем «Ахмата» Виталием Гудиевым.
Подмосковный клуб заключил соглашение с 27-летним россиянином до конца сезона-2022/23.
Гудиев выступал за «Ахмат» с февраля 2014 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 14 матчах грозненцев и пропустил 22 гола, отыграв 2 встречи на ноль.
Футболист покинул «Ахмат» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.
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|0
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|0
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|0
|0
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|ЦСКА
|0
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|0
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|0
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10
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|0
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
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|0
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|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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