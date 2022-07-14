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Сегодня, 15:33

Бывший вратарь «Ахмата» Гудиев перешел в «Химки»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Гудиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Химки» объявили о подписании контракта с бывшим вратарем «Ахмата» Виталием Гудиевым.

Подмосковный клуб заключил соглашение с 27-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

Гудиев выступал за «Ахмат» с февраля 2014 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 14 матчах грозненцев и пропустил 22 гола, отыграв 2 встречи на ноль.

Футболист покинул «Ахмат» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/iyul/khimki-podpisali-kontrakt-s-vitaliem-gudievym/
Виталий Гудиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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