РФС утвердил сроки трансферных окон на следующий сезон

РФС определил сроки трансферных окон на сезон-2020/21, сообщает Telegram Российского футбольного союза. Первое из них продлится с 26 июля по 17 октября, второе - с 29 января по 25 февраля.

«Исполком РФС принял решение утвердить в сезоне 2020/21 гг. следующие даты регистрационных периодов для всех профессиональных футбольных соревнований среди мужчин, проводимых под эгидой РФС:

— 26 июля 2020 года — 17 октября 2020 года;

— 29 января 2021 года — 25 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.