РФС рассмотрит расторжение контракта Мамаева с «Краснодаром» до конца сентября

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым до конца сентября. Об этом сообщил председатель палаты Виктор Березов.

— Точную дату мы определим после 17 сентября, когда вступит в силу решение об условно-досрочном освобождении и ответчик по этому делу будет на свободе, — цитирует ТАСС Березова. — Тогда мы сможем известить его и определить точную дату. Примерные сроки? Конец сентября.

Напомним, Мамаев выйдет на свободу 17 сентября. Он выступал за «Краснодар» с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до конца 2019 года.