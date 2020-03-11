РФС просит власти Москвы разъяснить термин «участник мероприятия»

По данным «СЭ», одним из пунктов просьбы о разъяснении ситуации с проведением футбольных матчей в Москве, с которой РФС обратился к столичным властям, является пояснение того, кто считается участником подобного мероприятия.

Указ мэра Сергея Собянина от 10 марта гласит: «Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек».

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля //

ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и другие матчи, которые попадают под запрет мэра Москвы