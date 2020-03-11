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РФС просит власти Москвы разъяснить термин «участник мероприятия»

15:15
РФС просит власти Москвы разъяснить вчерашний указ мэра. Фото Федор Успенский, "СЭ"
РФС просит власти Москвы разъяснить вчерашний указ мэра. Фото Федор Успенский, "СЭ"

По данным «СЭ», одним из пунктов просьбы о разъяснении ситуации с проведением футбольных матчей в Москве, с которой РФС обратился к столичным властям, является пояснение того, кто считается участником подобного мероприятия.

Указ мэра Сергея Собянина от 10 марта гласит: «Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек».

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля //
ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и другие матчи, которые попадают под запрет мэра Москвы

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