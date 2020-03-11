Клубы РПЛ сами определят, кого и как пускать на стадионы

В РФС обратились к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями по поводу введенных мэром ограничений.

При этом, весьма вероятно, что московские клубы РПЛ как организаторы матчей сами будут определять формат: кого пускать, пускать ли вообще.

Напомним, что 10 марта мэрия ввела ограничения — все массовые мероприятия в Москве численностью выше 5 тысяч человек отменены. (Дмитрий Зеленов)

В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля //

ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и другие матчи, которые попадают под запрет мэра Москвы