Клубы РПЛ сами определят, кого и как пускать на стадионы
14:18
В РФС обратились к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями по поводу введенных мэром ограничений.
При этом, весьма вероятно, что московские клубы РПЛ как организаторы матчей сами будут определять формат: кого пускать, пускать ли вообще.
Напомним, что 10 марта мэрия ввела ограничения — все массовые мероприятия в Москве численностью выше 5 тысяч человек отменены. (Дмитрий Зеленов)
В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апреля //
ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа» и другие матчи, которые попадают под запрет мэра Москвы
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