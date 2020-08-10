РФС подтвердил, что судьи матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе
10 августа 2020, 11:29
Арбитры матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Дата проверки судей на полиграфе будет сообщена позже.
Ранее из-за спорных двух пенальти в ворота «Спартака» владелец клуба Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.
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