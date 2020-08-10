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РФС подтвердил, что судьи матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе

10 августа 2020, 11:29
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Арбитры матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Дата проверки судей на полиграфе будет сообщена позже.

Ранее из-за спорных двух пенальти в ворота «Спартака» владелец клуба Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200810/1575578087.html

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