Арбитры матча первого тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василий Казарцев и Алексей Еськов пройдут проверку на полиграфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Дата проверки судей на полиграфе будет сообщена позже.

Ранее из-за спорных двух пенальти в ворота «Спартака» владелец клуба Леонид Федун заявил, что готов снять команду с чемпионата.